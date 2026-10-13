Ilaria Salis, annullata la sentenza sul licenziamento dei suoi ex assistenti: si torna al primo grado

È stata accolta la richiesta di annullamento della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale del Lavoro di Milano, presentata da Ilaria Salis. La Corte d’appello del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, ha emesso il dispositivo con cui è stata annullata la nullità della notifica e della sentenza, rimettendo al causa al Tribunale in primo grado. L’eurodeputata di Avs era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300mila euro a due suoi ex assistenti Valentina Dadda e Francois Gelmetti, per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbe precluso a Salis la possibilità di difendersi.