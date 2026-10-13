Festival del Cinema di Roma 2026, Mazzi: “Indotto ha portato occupazione hotel al 68%”

“Oggi è fondamentale per il turismo essere qui presenti perché questi sono eventi importantissimi, fanno parte sia del turismo culturale che del turismo dei grandi eventi. Una grande occasione la Festa del cinema anche per portare tanti turisti a godere di queste zone di Roma, a vedere grandi film italiani. Noi oltretutto presenteremo il 20 ottobre un progetto che promuove attraverso il cinema lo sviluppo del turismo italiano, quindi quale migliore occasione”. Lo ha detto Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo, sul red carpet di apertura della XXI edizione della Festa del cinema di Roma.

“Il presidente della fondazione Cinema per Roma, Salvo Nastasi, mi ha detto che ci sono 150 film e 55 nazioni rappresentate. Io aggiungo che ci saranno 116.500 persone, perché abbiamo i dati dei partecipanti, con una partecipazione del 63% straniera, C’è un dato che nel turismo è importantissimo che si chiama il tasso di saturazione, che significa la percentuale di camere e di alloggi disponibili sulle più grandi piattaforme del turismo a livello internazionale. Quest’anno c’è un tasso di saturazione del 68% a Roma e provincia che è 2,5 punti in più rispetto al 2025. Per cui è sicuramente una manifestazione di grandissimo successo, con un turismo di qualità e una provenienza dagli Stati Uniti d’America, dalla Gran Bretagna, dalla Germania e dalla Francia. Meglio di così non si potrebbe”.