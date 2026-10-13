Festival del Cinema di Roma 2026, Gualtieri: "Vogliamo diventare la capitale del cinema"

“Vengono tanti a girare a Roma, vogliamo che sia proprio la capitale del cinema, del pubblico ma anche della filiera produttiva perché abbiamo i più bravi costumisti, scenografi oltre naturalmente il grande cinema italiano che sta conoscendo una rinascita quindi la festa cerca anche di interpretare e di valorizzare tutto questo”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri sul red carpet della Festa del cinema di Roma che oggi apre la XXI edizione con la proiezione del film di Paolo Genovese ‘Il rumore delle cose nuove’.

“Quest’anno – ha aggiunto Gualtieri – la festa è in tantissimi luoghi, arriva pure a Latina, è una festa che sta nei luoghi, nei quartieri, in tanti cinema, in tanti spazi e che poi in realtà prosegue quella festa del cinema diffusa che è stata l’estate romana dove abbiamo avuto il record delle arene, delle proiezioni pubbliche quindi questo dimostra che Roma è una città che ha un pubblico che ama il buon cinema e anche la risposta che ci ha sorpreso, tutti i posti sono stati immediatamente prenotati da tutti su online con una rapidità incredibile, dimostra che c’è davvero una fame di buon cinema quindi dobbiamo ancora aumentare l’offerta in quantità e in qualità”.