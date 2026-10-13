Cdm: stasera sul tavolo autonomia ed Ex Ilva. Scompaiono dall’odg le linee della manovra

Il Consiglio dei ministri è convocato martedì 13 ottobre 2026, alle ore 19 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno della riunione, tra le altre cose, il Documento programmatico di bilancio 2026 (Dpb) e l’illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge sul ‘bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029’. Sul tavolo del governo poi anche due decreti legge, il primo recante ‘disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei’, il secondo recante ‘misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’ex Ilva, dell’indotto e per il rilancio industriale del territorio’. Ma poco dopo è cambiato l’ordine del giorno. Nella nuova convocazione ufficiale comunicata da Palazzo Chigi non compare più infatti il punto in precedenza inserito dopo il Dpb recante l’illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge sul ‘bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029’. Inoltre, non risulta più in elenco anche l’esame preliminare dello schema di decreto legislativo con ‘disposizioni integrative e correttive ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione’. Il governo esaminerà anche il dossier autonomia. All’ordine del giorno della riunione infatti figurano i disegni di legge di “attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Sul tavolo del governo, inoltre, anche gli schemi d’intesa definitiva con le quattro Regioni in materia di tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica, protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa.

All’esame anche il codice della strada

All’ordine del giorno del Cdm, inoltre, un decreto legislativo intitolato ‘Nuovo codice della strada’ e un disegno di legge costituzionale con ‘disposizioni concernenti l’adeguamento dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia’ (esame preliminare). Di seguito gli altri punti sul tavolo della riunione. Schema di decreto legislativo: disposizioni integrative e correttive ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione (esame preliminare); schema di decreto legislativo: interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale (esame preliminare); schema di decreto del presidente della Repubblica: modifiche al decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 per la disciplina dei titoli abilitanti per l’esercizio della professione di biologo – esame definitivo); leggi regionali; varie ed eventuali.