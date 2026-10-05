Scuola, Valditara: “Aumento delle violenze legato ai social. Studentesse col burqa? Ce ne sono eccome”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha replicato da Milano all’imam di Segrate, che sul decreto scuola aveva detto di non aver mai visto una studentessa con il burqa in classe e aveva ricordato le 250 scuole con l’amianto. “Vada a Monfalcone, vada a Mestre, vada in Veneto, vada in Friuli, anche qualche scuola della Lombardia, quindi ce ne sono eccome di ragazze col burqua, purtroppo”, ha detto Valditara a margine della visita all’Educandato statale ‘Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa’ di via Passione 12. “Sull’amianto dobbiamo innanzitutto sottolineare le competenze – ha proseguito il ministro -. L’amianto non lo toglie lo Stato, lo tolgono gli enti locali, che sono i proprietari degli immobili. Comuni, Province, Città metropolitane hanno il compito di togliere l’amianto”. A una domanda sulle risorse a disposizione dei Comuni, Valditara ha risposto che alcuni enti i fondi li hanno e “magari li usano per altre cose, perché un Comune poi i soldi li usa come meglio preferisce”. Valditara ha invece rivendicato gli stanziamenti del governo: “Noi soldi ne abbiamo dati tanti proprio per mettere in sicurezza le scuole, abbiamo investito miliardi di euro”. Secondo il ministro la situazione è migliorata rispetto ad alcuni anni fa e continuerà a migliorare.

Valditara: “Accoltellamenti e violenze collegati ai social”

“Il tema dell’aumento delle violenze è legato innanzitutto al tema dei social. Tutti questi accoltellamenti e queste violenze sono collegati ai social, alle telecamere, ai cellulari usati per riprendere, per mandare in diretta su Telegram o su altri canali”, ha detto ancora il ministro dell’Istruzione e del Merito. Valditara ha risposto a una domanda sulla Gilda, secondo cui le aggressioni dipendono anche dai genitori diventati sindacalisti dei propri figli. “Io credo che ci debba essere una grande alleanza fra scuola e famiglia – ha proseguito Valditara – I contesti familiari spesso non sono decisivi, non sono rilevanti”. Ha citato l’ultimo caso di Roma, dove le famiglie dei ragazzi coinvolti erano “molto tranquille”. Poi è tornato sulle piattaforme. “Il fenomeno social si alimenta con la violenza, perché prende like”. Il ministro ha chiamato in causa anche l’informazione. “Voi in prima pagina mettete l’omicidio o mettete il ragazzo che salva un bambino che sta annegando? Mettete l’omicidio perché tira di più, perché fa vendere di più, e questo per me è sbagliato”. Sulle aggressioni ai docenti ha parlato di emulazione. “Avevamo avuto un crollo nelle aggressioni agli insegnanti sino a quando c’è stato l’attacco a Trescore contro la professoressa di francese e poi successivamente a Trapani contro un altro insegnante – ha detto Valditara – Trasformiamo questi personaggi in eroi negativi, che per molti diventano dei punti di riferimento. Voi dovreste vedere su queste chat: non l’hai uccisa, devi fare di più, sei un fallito”. Per il ministro la violenza presente sui social viene alimentata dall’emulazione e sul fenomeno servirebbe una riflessione scientifica apposita.

Valditara agli insegnanti: “Grazie per ciò che fate per i giovani”

Valditara sui social aveva anche ringraziato tutti gli insegnanti per il loro lavoro coi ragazzi. “Oggi è la Giornata Mondiale degli Insegnanti. Un ringraziamento di cuore per tutto ciò che fate per i nostri giovani”, ha scritto il ministro in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti.