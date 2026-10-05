Scuola, ministro Valditara: “Accoltellamenti e violenze collegati ai social”

“Il tema dell’aumento delle violenze è legato innanzitutto al tema dei social. Tutti questi accoltellamenti e queste violenze sono collegati ai social, alle telecamere, ai cellulari usati per riprendere, per mandare in diretta su Telegram o su altri canali”. A dirlo è il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a margine della visita all’Educandato statale “Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa” di via Passione 12 a Milano, nella Giornata mondiale degli insegnanti. Il ministro ha risposto a una domanda sulla Gilda, secondo cui le aggressioni dipendono anche dai genitori diventati sindacalisti dei propri figli. “Io credo che ci debba essere una grande alleanza fra scuola e famiglia – ha proseguito Valditara – I contesti familiari spesso non sono decisivi, non sono rilevanti”. Ha citato l’ultimo caso di Roma, dove le famiglie dei ragazzi coinvolti erano “molto tranquille”. Poi è tornato sulle piattaforme. “Il fenomeno social si alimenta con la violenza, perché prende like”.