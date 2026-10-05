‘Io sono Giorgia Meloni’, la premier registra la sua voce all’ ufficio marchi Ue – Ascolta l’audio

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha registrato la propria voce come “marchio senza testo” questa mattina all’Euipo, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, responsabile della gestione dei marchi dell’Ue. “Io sono Giorgia Meloni”, questa è la frase ripetuta per due volte che – come anticipato da Repubblica – viene riportata in un audio di 4 secondi sul sito dell’ente, contro il rischio di clonazione con l’intelligenza artificiale e i deepfake. A curare il deposito presso l’Euipo è stato lo studio legale Mpmlegal di Roma. La richiesta, inoltrata oggi stesso, risulta sotto esame.