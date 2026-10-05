Electrolux, anche la Regione Marche al tavolo convocato a Roma

Il presidente della Regione Marche e l’Assessore al Lavoro Tiziano Consoli hanno partecipato oggi, lunedì 5 ottobre, al tavolo su Electrolux convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del ministro Adolfo Urso, dei rappresentanti delle Regioni coinvolte, dell’azienda e delle organizzazioni sindacali.

L’azienda ha presentato un piano industriale aggiornato che prevede, a livello nazionale, 1.250 uscite volontarie e incentivate nell’arco di tre anni, suddivise tra 600 impiegati e 650 operai, accompagnate da un programma di investimenti in Italia di 90 milioni di euro destinati anche allo sviluppo di nuove linee produttive.

Il presidente Acquaroli: “Non siamo soddisfatti”

“Per la prima volta si è discusso di un nuovo piano industriale che esclude la chiusura degli stabilimenti e supera l’ipotesi dei licenziamenti unilaterali, prevedendo per il sito di Cerreto d’Esi un percorso di reindustrializzazione supportato da un advisor”. Così in una nota il governatore Francesco Acquaroli. “Tuttavia continuo a ritenere questa soluzione non soddisfacente e ho chiesto all’azienda di riconsiderare la propria posizione, valutando la prosecuzione dell’attività produttiva Electrolux anche nello stabilimento marchigiano.

Per il governatore resta “imprescindibile non perdere di vista i tre pilastri che hanno guidato la nostra azione fin dall’inizio della crisi: la tutela industriale dello stabilimento, la salvaguardia dei posti di lavoro e la difesa della competitività del territorio. Abbiamo chiesto che, anche alla luce delle azioni che si stanno compiendo a livello europeo e delle iniziative in corso per sostenere il comparto degli elettrodomestici, venga mantenuto aperto il confronto prima di assumere decisioni definitive”.

L’assessore Consoli: “La partita non è chiusa”

“E’ arrivata un’apertura al mantenimento occupazionale, – aggiunge l’Assessore Tiziano Consoli – anche attraverso incentivi e strumenti di accompagnamento, in attesa di individuare eventuali soluzioni di reindustrializzazione in grado di offrire prospettive solide al sito e ai lavoratori. È un passo avanti ma la partita non è chiusa”.

Il prossimo incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato convocato per il 29 ottobre.