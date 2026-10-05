Decreto Scuola, Valditara: “Studentesse col burqa in classe ce ne sono eccome”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara replica all’imam di Segrate, che sul decreto scuola aveva detto di non aver mai visto una studentessa con il burqa in classe e aveva ricordato le 250 scuole con l’amianto. “Vada a Monfalcone, vada a Mestre, vada in Veneto, vada in Friuli, anche qualche scuola della Lombardia, quindi ce ne sono eccome di ragazze col burqua, purtroppo”, ha detto il ministro a margine della visita all’Educandato statale “Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa” a Milano.