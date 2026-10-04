San Francesco festa nazionale, Mattarella ad Assisi per le celebrazioni del 4 ottobre

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alle celebrazioni in occasione della Festa nazionale di San Francesco d’Assisi, nell’ottavo centenario della morte del santo. Il Capo dello Stato è da poco arrivato nella Basilica Superiore per la messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
Lollobrigida: “Esempio di pace, semplicità e rispetto”
“4 ottobre, San Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia, esempio di pace, semplicità e rispetto per il creato. Un messaggio che, a 800 anni dalla sua morte, parla ancora oggi alla nostra Nazione e al mondo. Buon onomastico a tutti coloro che portano il suo nome e buona festa alla nostra Italia”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.
La Russa: “Uno dei simboli più autentici della nostra identità”
“Nell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre assume quest’anno un significato ancora più profondo e solenne. L’Italia celebra il suo Patrono, una figura che nei secoli ha saputo parlare al cuore di milioni di persone e che ancora oggi rappresenta uno dei simboli più autentici della nostra identità. La sua testimonianza di fede, umiltà e fraternità, conserva una straordinaria attualità. E la festa nazionale del 4 ottobre, che festeggiamo oggi per la prima volta, ci offre l’opportunità di condividere, come comunità nazionale, un momento di memoria e di riflessione nel segno di colui che, da Assisi, ha saputo rivolgersi al mondo intero”. Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
Nell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre assume quest’anno un significato ancora più profondo e solenne. L’Italia celebra il suo Patrono, una figura che nei secoli ha saputo parlare al cuore di milioni di persone e che ancora oggi rappresenta uno dei simboli più autentici della nostra identità. La sua testimonianza di fede, umiltà e fraternità, conserva una straordinaria attualità. E la festa nazionale del 4 ottobre, che festeggiamo oggi per la prima volta, ci offre l’opportunità di condividere, come comunità nazionale, un momento di memoria e di riflessione nel segno di colui che, da Assisi, ha saputo rivolgersi al mondo intero.— Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) October 4, 2026