San Francesco festa nazionale, Mattarella ad Assisi per le celebrazioni del 4 ottobre

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alle celebrazioni in occasione della Festa nazionale di San Francesco d’Assisi, nell’ottavo centenario della morte del santo. Il Capo dello Stato è da poco arrivato nella Basilica Superiore per la messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.

Lollobrigida: “Esempio di pace, semplicità e rispetto”

“4 ottobre, San Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia, esempio di pace, semplicità e rispetto per il creato. Un messaggio che, a 800 anni dalla sua morte, parla ancora oggi alla nostra Nazione e al mondo. Buon onomastico a tutti coloro che portano il suo nome e buona festa alla nostra Italia”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

La Russa: “Uno dei simboli più autentici della nostra identità”

“Nell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre assume quest’anno un significato ancora più profondo e solenne. L’Italia celebra il suo Patrono, una figura che nei secoli ha saputo parlare al cuore di milioni di persone e che ancora oggi rappresenta uno dei simboli più autentici della nostra identità. La sua testimonianza di fede, umiltà e fraternità, conserva una straordinaria attualità. E la festa nazionale del 4 ottobre, che festeggiamo oggi per la prima volta, ci offre l’opportunità di condividere, come comunità nazionale, un momento di memoria e di riflessione nel segno di colui che, da Assisi, ha saputo rivolgersi al mondo intero”. Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.