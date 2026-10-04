Sammy Basso, Fontana inaugura statua a Bassano del Grappa: “Suo insegnamento è vivere con gioia”

A Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, svelata e inaugurata una statua dedicata a Sammy Basso, ricercatore e fondatore nel 2005 dell’Associazione Italiana Progeria, a sua volta affetto dalla patologia che causa l’invecchiamento precoce. Alla vigilia dei due anni dalla sua morte e nel giorno in cui si festeggia San Francesco, la città ha deciso di omaggiarlo, come ha ricordato anche il presidente della Camera Lorenzo, Fontana, presente all’inaugurazione.

La statua in onore di Sammy Basso inaugurata oggi a Bassano del Grappa. (Foto: Camera dei Deputati)

“Rendiamo omaggio a Sammy Basso, un amico, un ricercatore appassionato della vita, sempre pronto a spendersi per gli altri, che ha trasformato le difficoltà in un incredibile movimento di comunità e di popolo. Il monumento che inauguriamo a Bassano del Grappa ne custodisce il ricordo e ci richiama al suo insegnamento: vivere con gioia, anche di fronte alla sofferenza, facendo del bene agli altri”, ha affermato Fontana.

“Oggi l’insegnamento di Sammy è un valore per tutti. Ai suoi genitori, Laura e Amerigo, rivolgo un pensiero di affetto e vicinanza per il coraggio con cui hanno affrontato e continuano ad affrontare una prova così difficile e per l’amore con cui hanno sempre sostenuto Sammy”, ha concluso il presidente della Camera, che ha ricordato alcuni momenti insieme a Sammy, tra cui il concerto di Natale alla Camera.