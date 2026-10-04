Sammy Basso, Fontana inaugura statua a Bassano del Grappa: “Suo insegnamento è vivere con gioia”

A Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, svelata e inaugurata una statua dedicata a Sammy Basso, ricercatore e fondatore nel 2005 dell’Associazione Italiana Progeria, a sua volta affetto dalla patologia che causa l’invecchiamento precoce. Alla vigilia dei due anni dalla sua morte e nel giorno in cui si festeggia San Francesco, la città ha deciso di omaggiarlo, come ha ricordato anche il presidente della Camera Lorenzo, Fontana, presente all’inaugurazione.
“Rendiamo omaggio a Sammy Basso, un amico, un ricercatore appassionato della vita, sempre pronto a spendersi per gli altri, che ha trasformato le difficoltà in un incredibile movimento di comunità e di popolo. Il monumento che inauguriamo a Bassano del Grappa ne custodisce il ricordo e ci richiama al suo insegnamento: vivere con gioia, anche di fronte alla sofferenza, facendo del bene agli altri”, ha affermato Fontana.
“Oggi l’insegnamento di Sammy è un valore per tutti. Ai suoi genitori, Laura e Amerigo, rivolgo un pensiero di affetto e vicinanza per il coraggio con cui hanno affrontato e continuano ad affrontare una prova così difficile e per l’amore con cui hanno sempre sostenuto Sammy”, ha concluso il presidente della Camera, che ha ricordato alcuni momenti insieme a Sammy, tra cui il concerto di Natale alla Camera.