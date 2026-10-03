Mattarella da Monaco: “Multilateralismo indispensabile per pace e libertà”

Seconda giornata di visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel principato di Monaco. “Abbiamo toccato in maniera intensa la profondità dei rapporti che legano i nostri popoli, vicinanza non soltanto geografica ma culturale e umana, arricchita dalla presenza della comunità italiana qui a Monaco” ha dichiarato il Capo dello Stato nel corso delle dichiarazioni congiunte con il principe Alberto II di Monaco. “I rapporti economici sono intensi, crescenti, c’è un’integrazione costante tra le nostre economie e le nostre imprese” ha poi sottolineato Mattarella.

“Vorrei anche esprimere un grande apprezzamento per la rafforzata cooperazione tra i nostri paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria con la firma, dello scorso aprile, del memorandum d’intesa con la Guardia di Finanza. È un altro piano su cui collaboriamo con grande efficacia e con grande valore” ha aggiunto il Presidente.

Mattarella: “Multilateralismo indispensabile per pace e libertà”

Dal Presidente è arrivato un invito ad abbracciare il multilateralismo, indispensabile per la pace e la libertà:. “Abbiamo poi parlato ieri con il Principe di alcuni aspetti generali, registrando la nostra comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Abbiamo parlato anche dei tanti problemi che vi sono in questo momento nella vita internazionale, registrando una costante, piena sintonia e convergenza ispirate ai valori della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani” ha infatti sottolineato Mattarella.