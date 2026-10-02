Milano, Sala: "Quella di Majorino sulla cementificazione è una bufala"

“Bene che Majorino faccia un passo avanti, ma adesso, al di là della continuità e della discontinuità, andiamo sui contenuti dei messaggi. Voglio dire a chiare lettere che questa storia della cementificazione è una bufala, non saprei definirla in maniera diversa”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando le parole del capogruppo del PD in Consiglio regionale Pierfrancesco Majorino, che parlando della città aveva detto che “c’è troppo cemento”. “Io ho studiato la relazione del professor Salata del Politecnico, ci ha lavorato più di un anno e le conclusioni sono che il volume edificato è aumentato in 10 anni dello 0,37%. Se questo può permettere a Majorino di parlare di cementificazione allora liberi tutti. Se Majorino ha studi diversi o ha fatto lui degli studi, li mostri e ci confrontiamo. Aggiungo che, sempre da questo studio del Politecnico, il volume del verde invece è aumentato di molto, addirittura il 20%”, ha proseguito Sala.

“Io, come sapete, ho tanti rapporti con i sindaci delle grandi città del mondo, la maggior parte dei quali sono di sinistra”, ha aggiunto Sala. “Non c’è uno che solleva questo tema della cementificazione: le città sono dense ed è normale che siano dense, occupiamoci di equità sociale, del costo della casa”. Sul tema della città nelle mani dei fondi immobiliari, il sindaco Sala ha replicato: “Ne abbiamo parlato anche in questo caso con i grandi sindaci. Se noi riteniamo che il pubblico con i suoi fondi possa risolvere il problema dell’abitare della casa, va bene, ma non è quello che penso io. Se invece la critica è che potevamo fare in maniera diversa, che possiamo ragionare in maniera diversa sugli oneri di urbanizzazione, che con la mia amministrazione sono aumentati in maniera stratosferica, ragioniamo di numeri. Per me una critica su come il pubblico deve gestire il rapporto con il privato ci sta, ne possiamo ragionare, ma non a slogan. Gli slogan non aiutano nessuno”.