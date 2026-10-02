Mattarella a Montecarlo, è la prima visita di un Capo Stato italiano nel Principato

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Montecarlo, per la visita di Stato di due giorni nel Principato di Monaco. Si tratta della prima Visita di Stato di un Capo dello Stato italiano nel Principato. All’arrivo al Palazzo dei Principi, residenza ufficiale della famiglia Grimaldi, il presidente Mattarella sarà accolto nel cortile d’onore dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlène. Dopo la cerimonia di benvenuto, con gli onori militari, Mattarella ha tenuto un colloquio con il Principe nel Salone di Famiglia.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la moglie Laura a Palazzo dei Principi con il Principe Alberto II di Monaco la Principessa Charlène

(Foto Quirinale)

In mattinata, il presidente della Repubblica ha incontrato anche il personale dell’Ambasciata d’Italia e una rappresentanza della collettività italiana nel Principato di Monaco, prima della visita, nel pomeriggio, al Museo Oceanografico e all’Opéra di Monte Carlo per uno spettacolo lirico della mezzosoprano Cecilia Bartoli.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la moglie Laura a Palazzo dei Principi con il Principe Alberto II di Monaco la Principessa Charlène

(Foto Quirinale)

Mattarella: “Con Principato legami storici e intensa collaborazione”

“È un vero piacere renderle visita, ci sono legami storici e una collaborazione attuale intensa, molto alta ed è davvero un motivo di grande soddisfazione essere qui”, ha dichiarato Mattarella rivolgendosi al principe Alberto II di Monaco.