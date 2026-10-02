Italia-Monaco, Mattarella: “Insieme difendiamo in Ue i valori della libertà e dello Stato diritto”

“La storia dei nostri Paesi è proseguita congiuntamente, purtroppo, anche negli orrori dei conflitti mondiali. Capitoli bui, dai quali abbiamo tuttavia saputo emergere forti di consapevolezze, che hanno aperto importanti stagioni politiche, sociali e culturali per tutti gli Stati del continente europeo. Il Principato di Monaco e la Repubblica Italiana hanno parimenti riflesso la loro dedizione ai valori della libertà, dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nei rispettivi testi costituzionali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del brindisi alla cena ufficiale offerta dal principe Alberto II di Monaco in occasione della visita di Stato nel Principato di Monaco.

“Oggi i nostri Paesi difendono questi stessi principi in seno al Consiglio d’Europa. Desidero cogliere l’occasione per congratularmi vivamente con il Principato per l’eccellente operato nell’esercizio della Presidenza dell’Organizzazione, la prima della sua storia”, ha spiegato. “In un panorama globale in continuo cambiamento, attraversato da forti crisi e dal riemergere di dinamiche di dominio che ritenevamo appartenenti al passato, il Principato e i suoi rapporti internazionali rappresentano un esempio virtuoso”, ha proseguito Mattarella. “Da ormai settecento anni, il Vostro Paese ha saputo conciliare la volontà di mantenere la propria sovranità con la ricerca della convivenza pacifica. Secoli di storia confluiscono nella moderna immagine internazionale del Principato: uno Stato in prima linea nello sviluppo economico, nella promozione culturale e nella ricerca scientifica”, ha aggiunto.

“Mediterraneo torni mare di pace e di cooperazione tra i popoli”

“Il perdurante impegno del Principato nella protezione dell’ambiente rappresenta un contributo inestimabile alla causa che, più di qualunque altra, delineerà il futuro del mondo e delle generazioni che lo abiteranno. Una missione di tutela che accomuna da molto tempo, del resto, anche i nostri due Paesi, uniti dall’Accordo ‘Ramoge’ che, nei suoi cinquant’anni di storia, ha sancito il nostro comune impegno alla sensibilizzazione e alla protezione del Mediterraneo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del brindisi alla cena ufficiale offerta dal principe Alberto II di Monaco in occasione della visita di Stato nel Principato di Monaco. “Quel Mare Nostrum, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie e che noi aspiriamo a far tornare, malgrado i troppi venti contrari, fonte di civiltà, mare di pace e di cooperazione tra popoli”, ha spiegato. “Al riguardo, sono sinceramente lieto e onorato di poter visitare domani il Museo Oceanografico, simbolo tra i più visibili e noti, anche a livello mondiale, del tradizionale impegno monegasco a favore della tutela internazionale dell’ambiente. Un ruolo universalmente riconosciuto, di cui il Principe Alberto I, fervido oceanografo e scienziato, è stato pioniere e che trova fondamento anche nell’Organizzazione Idrografica Internazionale, basata qui a Monaco e oggi guidata dal Contrammiraglio della Marina Militare italiana Luigi Sinapi”, ha aggiunto Mattarella.