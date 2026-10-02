Direzione Pd, Schlein contro Meloni: "Avete fallito, andate a casa"

“Io voglio dire a Giorgia Meloni, prendete atto che avete fallito e andate a casa. Prima si vota, meglio è per l’Italia”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel suo intervento alla direzione nazionale del partito. “L’Italia non uscirà in anticipo dalla procedura di infrazione europea”, ha detto la leader dem. “La regina dell’austerità ha fallito anche questo obiettivo, la risposta della presidente del Consiglio non è stata autocritica, no: è colpa dell’Istat. Il Paese ha la febbre e la colpa è del termometro”, ha proseguito Schlein.