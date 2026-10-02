Ddl antisemitismo, anche Gifuni a presidio: "Provvedimento inspiegabile"

Anche Fabrizio Gifuni alla manifestazione contro il ddl antisemitismo, in discussione alla Camera. “Il mondo dello spettacolo c’è stato in maniera prepotente in tutte le manifestazioni, forse sono mancati alle volte dei volti più riconoscibili. “Oggi ritengo fondamentale essere qui – ha detto l’attore e regista – perché mi sembra francamente incredibile e inspiegabile, per usare volutamente due eufemismi, che con tutto quello che sta accadendo a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, il Parlamento italiano, anziché studiare dei provvedimenti per tentare di fermare e di arginare uno Stato che sta cercando di cancellare dalla carta geografica un’intera popolazione, pensa a un dispositivo legislativo che da una parte non aggiunge nulla rispetto a degli strumenti che già esistono e che funzionano benissimo, ma crea anche un pacchetto di norme che volutamente cercano di confondere l’antisemitismo con l’antisionismo”. Il presidio, cui hanno partecipato circa mille persone, è stato promosso da varie associazioni come la Rete no bavaglio, Amnesty International.