Regione Marche, in consiglio il Rendiconto generale del 2025

In Aula tre pdl: disciplina per la realizzazione e la gestione dei nidi e dei servizi per l’infanzia; disciplina del servizio di sollievo per la salute mentale e Rendiconto generale della Regione per l’anno 2025. Integrano l’odg interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 6 ottobre, alle ore 10. Dopo le interrogazioni e le interpellanze, il cui esame è previsto in apertura di seduta, l’Aula sarà chiamata ad esprimersi su tre proposte di legge. La prima è relativa alla disciplina per la realizzazione e la gestione dei nidi e dei servizi per l’infanzia, la seconda riguarda la disciplina del servizio di sollievo per la salute mentale, mentre la terza pdl contiene il Rendiconto generale della Regione per l’anno 2025. In coda sono iscritte diverse proposte di mozione.

Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

Interrogazioni a risposta immediata; Interrogazioni:

n. 213 a iniziativa del Consigliere Nobili “Criticità segnalate dalla Consulta provinciale degli studenti di Ancona in materia di malessere emotivo, trasporti e condizioni degli edifici scolastici – iniziative di competenza regionale”;

a iniziativa del Consigliere Nobili “Criticità segnalate dalla Consulta provinciale degli studenti di Ancona in materia di malessere emotivo, trasporti e condizioni degli edifici scolastici – iniziative di competenza regionale”; n. 293 a iniziativa del Consigliere Nobili “Calendario scolastico regionale 2026/2027: necessità di una diversa programmazione delle pause didattiche, a tutela del benessere degli studenti e della qualità dei tempi educativi”;

a iniziativa del Consigliere Nobili “Calendario scolastico regionale 2026/2027: necessità di una diversa programmazione delle pause didattiche, a tutela del benessere degli studenti e della qualità dei tempi educativi”; n. 219 a iniziativa del Consigliere Nobili “Ritardi nell’attuazione degli interventi Pnrr per asili nido e servizi educativi per la prima infanzia nelle Marche”;

a iniziativa del Consigliere Nobili “Ritardi nell’attuazione degli interventi Pnrr per asili nido e servizi educativi per la prima infanzia nelle Marche”; n. 274 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Attuazione DGR n. 1281 del 5 agosto 2025 – Potenziamento dell’assistenza territoriale e utilizzo delle risorse destinate alla AST Pesaro Urbino”;

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Attuazione DGR n. 1281 del 5 agosto 2025 – Potenziamento dell’assistenza territoriale e utilizzo delle risorse destinate alla AST Pesaro Urbino”; n. 328 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Criticità nella presa in carico di una paziente anziana e dializzata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fermo”;

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Criticità nella presa in carico di una paziente anziana e dializzata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fermo”; n. 416 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Ambulatori per i bisogni non differibili”;

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Ambulatori per i bisogni non differibili”; n. 424 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Seri, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini “Caro carburanti e aumento dei costi di produzione nei settori agricolo e della pesca – misure urgenti di sostegno alle imprese marchigiane”;

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Seri, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini “Caro carburanti e aumento dei costi di produzione nei settori agricolo e della pesca – misure urgenti di sostegno alle imprese marchigiane”; n. 227 a iniziativa del Consigliere Nobili “Titolo giuridico dell’attività svolta dall’ing. xxxxx dopo la cessazione dello stato di emergenza e stato di attuazione del passaggio alla ricostruzione per gli eventi meteorologici del settembre 2022”;

a iniziativa del Consigliere Nobili “Titolo giuridico dell’attività svolta dall’ing. xxxxx dopo la cessazione dello stato di emergenza e stato di attuazione del passaggio alla ricostruzione per gli eventi meteorologici del settembre 2022”; n. 279 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mastrovincenzo, Mangialardi, Nobili, Piergallini e Ruggeri “Stato di attuazione degli interventi previsti per l’ex Ospedale “Angelo Celli” di Cagli e tempistiche di avvio dei lavori finanziati”;

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mastrovincenzo, Mangialardi, Nobili, Piergallini e Ruggeri “Stato di attuazione degli interventi previsti per l’ex Ospedale “Angelo Celli” di Cagli e tempistiche di avvio dei lavori finanziati”; n. 325 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Episodio avvenuto presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Salesi di Ancona e misure di sicurezza per i pazienti ricoverati”;

Interpellanze:

n. 40 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Mancata corresponsione degli incrementi tariffari alle strutture residenziali per anziani (DGR 1403/2025)”;

n. 42 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Sistema regionale della emergenza-urgenza: quali definitive politiche della Giunta regionale”;

Interrogazione n. 422 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Seri, Nobili, Caporossi, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini “Criticità del sistema regionale dell’emergenza-urgenza e prolungato stazionamento delle ambulanze presso i Pronto Soccorso”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

Proposta di legge n. 22 a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Borroni “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”)

Relatore di maggioranza: Pierpaolo Borroni

Relatore di minoranza: Andrea Nobili

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 31 a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ausili, Assenti, Barbieri, Battistoni, Borroni, Canafoglia, Cardilli, Luconi, Putzu, Sebastiani, Marinelli, Antonini, Pierini, Marcozzi, Biondi, Pasqui, Marconi, Rossi Ddisciplina del servizio di sollievo per la salute mentale”;

Relatore di maggioranza: Nicola Baiocchi

Relatore di minoranza: Andrea Nobili

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 59 a iniziativa della Giunta regionale “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2025”;

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi

Relatrice di minoranza: Micaela Vitri

(Discussione e votazione)

Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

(Prosecuzione discussione)

Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”; Mozione n. 36 a iniziativa del Consigliere Nobili “Rafforzamento e rilancio del ruolo della Consulta regionale per la disabilità quale strumento di partecipazione e co-programmazione delle politiche regionali”;

Interrogazione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Piergallini, Mangialardi e Vitri “Convocazione Consulta regionale per la disabilità”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 85 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”;

Interrogazione n. 282 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 312 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Segnalazione ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 383 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Persistenti ritardi nella refertazione di esami istologici”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 41 a iniziativa del Consigliere Rossi “Sostegno alle piccole attività commerciali decentrate e diffuse”;

Interrogazione n. 190 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Ruggeri “Desertificazione commerciale dei centri urbani nelle Marche e progressiva chiusura delle attività di vicinato, con particolare riferimento alle città della regione e alla provincia di Ascoli Piceno”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 38 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Richiesta dell’istituzione nelle Marche di un Centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia”; Mozione n. 39 a iniziativa del Consigliere Nobili “Misure di prevenzione per l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali aperti al pubblico, nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture ricettive, indirizzi regionali e condizionalità nei programmi e contributi regionali”; Mozione n. 42 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Attuazione del D.Lgs. 62/2024, sperimentazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e valorizzazione delle professionalità educative nella Regione Marche”; Mozione n. 43 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Inserimento del Cammino di Sant’Ubaldo tra i Cammini riconosciuti e valorizzati dalla Regione Marche ai sensi della nuova Legge nazionale per la promozione e la valorizzazione dei Cammini d’Italia”;

Mozione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Barbieri, Luconi, Canafoglia, Ausili, Baiocchi, Battistoni, Putzu, Cardilli e Assenti “Riconoscimento del Cammino ‘Iter Suasanum’ tra i Cammini delle Marche ai sensi della Legge n. 24 del 13 febbraio 2026 ‘Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia’”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)