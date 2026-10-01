Legge elettorale, oggi il voto segreto alla Camera – La diretta

Oggi alla Camera il voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità sul ddl di riforma della legge elettorale. La speranza delle forze di minoranza è provocare un altro ‘incidente’ dopo quello del luglio scorso, quando il governo e la maggioranza andarono sotto sull’introduzione delle preferenze. Per questo il centrodestra serra i ranghi e si aspetta il gran pienone in aula per prevenire inciampi. Tutti i deputati sono stati precettati, è obbligatoria la presenza anche per i membri del governo, circolano rumors su controlli interni e incrociati per ‘stanare’ defezioni e ‘franchi tiratori‘.