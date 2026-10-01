Giulio Regeni, Meloni: “Chiudere i rapporti diplomatici con l’Egitto non aiuta”

Giorgia Meloni lo ribadisce ancora una volta: non ha intenzione di chiudere i rapporti diplomatici con l’Egitto. La presidente del Consiglio lo aveva detto chiaramente già dopo la sentenza sul sequestro e l’uccisione di Giulio Regeni.

“Io ho già detto come la penso. Per quello che riguarda la sentenza chiaramente noi qui siamo di fronte a una sentenza che non è definitiva, mancano ancora dei gradi di giudizio e a quella sentenza chiaramente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con l’Egitto aiuti, piuttosto che creare maggiori difficoltà“, ha detto la premier rispondendo ai giornalisti, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico di Genova mentre lasciava la kermesse. “Segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l’Egitto, è stato il governo Gentiloni. Quindi forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare”, ha aggiunto.

I genitori di Giulio Regeni: “Ha avuto giustizia, ora l’Italia non si pieghi all’Egitto”

In un’intervista a Repubblica i genitori di Giulio Paola Deffendi e Claudio Regeni hanno comunque voluto mandare un messaggio all’esecutivo. “Il nostro governo deve dimostrarsi forte, far vedere che non cede di fronte ai ricatti del regime. L’Italia ha proprio ora l’occasione di dimostrarsi intransigente nel rivendicare la propria dignità nazionale, pretendendo che sia dato adempimento a quanto stabilito in sentenza”, hanno detto precisando che “un governo che si mostra debole nei confronti di un regime è già perdente”.