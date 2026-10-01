Genova, la sindaca Salis non invitata su palco del Salone Nautico con Meloni: “Errore dell’organizzazione”

Non invitata sul palco come tradizionalmente accade coinvolgendo le istituzioni locali e nazionali presenti, la sindaca di Genova Silvia Salis ha assistito al taglio del nastro della 66esima edizione del Salone Nautico dalla platea. Il taglio è stato affidato alla premier Giorgia Meloni, condiviso con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e con il presidente di Confindustria nautica Piero Formenti. Sarebbe stato il primo incontro a Genova da quando Salis è sindaca, ma non sarebbe stata prevista la sua presenza sul palco con le altre istituzioni dal cerimoniale: tra la sindaca e la presidente del Consiglio c’è stato poi un breve saluto solo quando Meloni ha lasciato la cerimonia.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con la sindaca di Genova Silvia Salis all’inaugurazione della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale a Genova (Foto Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse)

Palazzo Chigi: “Meloni dispiaciuta, errore dell’organizzazione”

Giorgia Meloni è rimasta sorpresa e dispiaciuta nel constatare, durante la cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Genova, che Silvia Salis non fosse presente sul palco. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi, sottolineando che nel corso della cerimonia, la premier ha infatti chiesto al presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, il motivo dell’assenza di Salis, apprendendo in quel momento che si era trattato di un errore dell’organizzazione del Salone.

Formenti: “Mia famiglia vicina al centrosinista, nessuno sgarbo a Salis”

Dell’episodio ha parlato poi lo stesso Formenti: “Vengo da una famiglia storicamente di sinistra, socialista, pre-craxiana e ho una storia familiare molto vicina al centrosinistra e poi ho imparato a dialogare con tutti“, ha dichiarato il presidente di Confindustria Nautica. “Se avessi avuto sul palco la sindaca Salis sarei stato contentissimo anche perché è una presenza che per noi è importante, è lei che ci dà la possibilità di fare questo Salone”, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti sulla polemica per il mancato invito sul palco a Genova per il taglio del nastro. “Il mio bisnonno è stato il primo sindaco socialista dopo il fascismo, c’è una via intitolata nel mio paese – sottolinea Formenti – il centrosinistra forse è meglio che si informi di chi sta parlando. Mi dispiace che sia successa questa cosa, non c’era nessuno sgarbo istituzionale. Non voleva esserlo”.