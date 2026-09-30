Manovra, Meloni: “Concentrati su salari e difesa del potere d’acquisto”

Giorgia Meloni parla della manovra. “Che cosa accadrà con la prossima manovra? Non posso anticipare molto perché noi siamo all’inizio del lavoro che ci porterà a definire le misure che comporranno la legge di bilancio. Notoriamente non è un lavoro facile e non è neanche un lavoro veloce. Quello che posso dare per certo è che continueremo nella direzione che abbiamo intrapreso fino ad ora, perché noi abbiamo seguito sempre la stessa logica in questi anni, cioè aggiungere anno dopo anno un tassello di più alla stessa strategia. E quella strategia si è sempre concentrata su salari e difesa del potere d’acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi alla natalità e salute”, ha detto la premier al ‘Gazzettino’.

“Mio futuro dipende da italiani, concentrata a finire lavoro”

“Il futuro di Giorgia Meloni dipende temo dagli italiani e non da Giorgia Meloni”, riflette la premier su fine legislatura ed elezioni “Attualmente nel mio futuro c’è sempre la stessa cosa – spiega la presidente del Consiglio – e cioè cercare di fare il massimo per la mia nazione, onorare il mandato che gli italiani mi hanno dato fino a quando gli italiani si fideranno di me e di noi. Alla fine sempre e solo questo mi muove, cioè cercare di fare del mio meglio”. “Sono concentrata sul portare a termine il lavoro di questi cinque anni nei quali abbiamo cercato di proteggere al meglio gli italiani, i cittadini, le famiglie, le imprese, i lavoratori, i loro risparmi, la loro sicurezza in un mondo sempre più instabile, in cui le minacce si moltiplicano”, conclude Meloni.

“Tra i dossier la maggiore flessibilità ottenuta in Europa sulla crisi energetica”

“Oltre alla legge di bilancio, tra i molti dossier che noi abbiamo sul tavolo uno dei principali su cui stiamo lavorando riguarda la maggiore flessibilità che abbiamo ottenuto in Europa per far fronte alla crisi energetica – prosegue la presidente del Consiglio -. Parliamo di una disponibilità che vale complessivamente oltre 14 miliardi di euro in due anni. Sono risorse molto importanti che vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell’energia per le imprese”.