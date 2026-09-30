Ddl antisemitismo, via libera in Commissione: il Pd non ha partecipato al voto

La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato a maggioranza il Ddl antisemitismo votando il mandato al relatore, che sarà Paolo Emilio Russo, di FI. Pd e Più Europa non hanno partecipato al voto, hanno votato a favore Iv e Azione, hanno votato contro M5S e Avs. Il testo è atteso in aula venerdì per l’avvio della discussione generale. Il provvedimento, che adotta la definizione di antisemitismo dell’ Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance) è stato già approvato in Senato a marzo con 105 voti favorevoli, 24 ‘no’ e 21 astenuti. I dem si erano astenuti ma alcuni senatori Pd, tra cui Graziano Del Rio, Filippo Sensi, Walter Verini, Alfredo Bazoli e Sandra Zampa, hanno votato a favore. Diverse associazioni tra cui Amnesty International, hanno contestato il provvedimento con manifestazioni, denunciando la possibile censura a critiche a Israele.

Nei giorni scorsi l’appello di Liliana Segre per l’approvazione del Ddl

Liliana Segre nei giorni scorsi ha lanciato un appello ai partiti affinché venga approvato il disegno di legge contro l’Antisemitismo. “Resto incredula di fronte alle divisioni che si stanno manifestando sul ddl contro l’Antisemitismo. Ci sono temi sui quali un Paese civile dovrebbe ritrovarsi unito al di là delle logiche di schieramento”, ha scritto in una nota la senatrice a vita, sopravvissuta alla Shoah. “Rivolgo dunque un nuovo, accorato appello a tutti i partiti affinché compiano un ulteriore sforzo di generosità e di responsabilità, mettendo da parte ogni speculazione e avendo di mira il superiore interesse del Paese – ha proseguito Segre – . Nella consapevolezza che una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l’immagine dell’Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e di diffusione dell’odio”.