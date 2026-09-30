Caso Regeni, media del Cairo: “Telefonata tra vertici di Italia ed Egitto prima della sentenza”. Palazzo Chigi smentisce

Una fonte del governo egiziano ha riferito alla testata Mada Masr che, prima della sentenza sull’omicidio di Giulio Regeni, si è tenuta una conversazione telefonica ad alto livello tra i vertici egiziani e quelli italiani per trovare una soluzione giuridica che tenesse conto della natura delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Ma fonti di palazzo Chigi smentiscono la notizia. L’ultimo contatto tra la premier Giorgia Meloni e Al-Sisi, viene specificato, risale al 23 luglio scorso, in occasione della festa nazionale egiziana. E’ quella, si rimarca, l’ultima conversazione che hanno avuto i due leader quindi è falsa notizia di un contatto prima della sentenza sul caso Regeni. Lunedì la Prima Corte d’Assise di Roma ha condannato a dieci anni di carcere tre dei quattro agenti dei servizi segreti egiziani imputati per il sequestro del ricercatore italiano, sparito il 25 gennaio 2016, e ritrovato morto il 3 febbraio al Cairo,Uhsam Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, assolvendo il generale Tariq Sabir. I giudici hanno escluso il reato di omicidio e le aggravanti contestate.

Nordio: “D’accordo con Meloni e Tajani, nulla da aggiungere”

“Ho sentito quello che ha detto il presidente del Consiglio e quello che ha detto il mio collega ministro degli Esteri e sono perfettamente d’accordo, non ho nulla da aggiungere e nulla da cambiare”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intercettato dai cronisti a margine del question time alla Camera, risponde sulle polemiche dopo la sentenza sul caso Regeni.