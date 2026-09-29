Regione Marche, Petrini nuovo presidente Corecom. Eletti anche Polci e Campogiani

Il Consiglio regionale delle Marche ha provveduto a rinnovare la composizione del Corecom attraverso l’elezione dei ruoli di vertice. A seguito delle votazioni sono stati eletti Presidente Alan Petrini (succede a Cinzia Grucci), Vicepresidente Valentina Polci (succede a Maurizio Blasi). Terzo componente, eletto nell’ambito di una votazione separata dalla prima, Domenico Campogiani. Nel corso dell’ultima mandatura Corecom si sono succeduti nel ruolo di terzo componente Massimo Iacopini (dal 2022 a gennaio 2026) e Emanuele Maffei (da gennaio 2026 a settembre 2026).

La normativa di riferimento è la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”.

Chi è Petrini

Alan Petrini, laureato in scienze politiche, ha avuto esperienze di collaborazione nel settore dell’informazione, della comunicazione istituzionale e dei media.

Chi sono Polci e Campogiani

Valentina Polci, laurea in Scienze della Comunicazione, è iscritta all’Ordine dei giornalisti e ha avuto esperienze di insegnamento presso l’Università degli Studi di Macerata. Domenico Campogiani, già Vicepresidente Corecom, è laureato in Giurisprudenza ed è iscritto all’Ordine dei giornalisti.