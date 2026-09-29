Processo Regeni, Tajani: “Stupito da polemiche. Fare piena luce su assassini”

“Sono stupito dalle polemiche. Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri e proprio perché è una sentenza limitata, perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del One Water Forum a Roma sulle critiche delle opposizioni dopo le sue dichiarazioni di ieri sera a commento della sentenza per l’omicidio di Giulio Regeni. “Non abbiamo mai mollato”, aggiunge Tajani sull’attività diplomatica con l’Egitto. “Non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane a insistere in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità. Vale più l’azione diplomatica che il clamore”. “L’attività diplomatica è quella che ha riportato a casa Patrick Zaki e la stessa che stiamo adoperando per riportare a casa Nancy Guerra e la sua bambina. Nessuno sta coprendo nessuno. Noi vogliamo scoprire la verità”, ha concluso.