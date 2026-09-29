I 90 anni di Silvio Berlusconi, gli eventi per ricordare il Cavaliere nel giorno del suo compleanno

Sono in programma alcune iniziative tra Villa Certosa in Sardegna, Bruxelles e Napoli

Oggi, martedì 29 settembre, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni. Per celebrare questa ricorrenza sono in programma alcune iniziative tra Villa Certosa in Sardegna, Bruxelles e Napoli.

Silvio Berlusconi, Roma, 6 ottobre 2004 (Foto Marco Merlini/LaPresse)

Famiglia e amici si ritrovano a Villa Certosa

I figli del Cavaliere, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, l’ultima compagna e deputata di FI, Marta Fascina, e gli amici di una vita – tra gli altri, Gianni Letta, Fedele Confalonieri e Adriano Galliani – si ritroveranno a Villa Certosa, la residenza in Costa Smeralda dell’ex premier e fondatore di Forza Italia che presto passerà allo sceicco qatarino Al Thani. Prima una messa in suffragio e poi un pranzo nella lussuosa villa, nei pressi di Porto Rotondo, in cui sono stati accolti nel corso degli anni diversi leader stranieri come George W. Bush, Vladimir Putin e Tony Blair.

Gli eventi a Bruxelles e Napoli in ricordo di Berlusconi

Ma questa non è l’unica iniziativa. Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, sarà alle 16.30 a Bruxelles per un evento organizzato al Parlamento europeo, nella Sala 6Q1, dal titolo “Silvio Berlusconi 90 anni: una storia italiana” con europarlamentari, dirigenti e attivisti di Forza Italia all’estero in ricordo del Cavaliere. Poco dopo Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di Forza Italia ed europarlamentare, presenterà sempre all’Europarlamento alle 18 il suo libro, “L’importanza di credere nei sogni”, con Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, e l’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta. E non solo.

Oggi in molti festeggeremo il tuo compleanno. Sono certo che ti arriverà tutto il nostro affetto fin lassù. Nel tuo ricordo guardiamo al futuro. Per servire l’Italia, sempre con il sole in tasca. Buon compleanno, Silvio! pic.twitter.com/aN7vzE61RT — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 29, 2026

Una manifestazione per celebrare i novant’anni dalla nascita di Berlusconi si terrà sempre oggi dalle 16 nella Sala Italia della Mostra d’Oltremare di Napoli, organizzato dal segretario regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello e dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Non una commemorazione – spiegano – ma un racconto a più voci, costruito per parlare non soltanto a Forza Italia ma al Paese e per mettere insieme generazioni diverse intorno alla figura dell’uomo che nel 1994 cambiò il linguaggio e gli equilibri della politica italiana”.

In collegamento video interverranno anche Tajani e Moratti. Saranno presenti i dirigenti nazionali e territoriali di Forza Italia. Per l’occasione è stata ideata una torta tricolore sormontata dalla celebre immagine di Berlusconi che spolvera la sedia di Marco Travaglio durante una trasmissione condotta da Michele Santoro.