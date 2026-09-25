Paolo Berlusconi: "Tajani e la frase sulle gonne? È stato male interpretato"

“È stato male interpretato, il senso era un altro. Ha fatto un paragone ma bisogna guardare il senso, l’affidabilità è importante. Tutto il resto è il teatrino della politica”. Così il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, a margine della cerimonia di intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa all’ex premier a chi gli chiedeva un commento sulle polemiche che hanno colpito il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, sul paragone tra l’affidabilità del governo e le lunghezze delle gonne delle donne.