Meloni assente all’Onu: “Polemiche da sinistra ma governo vicino al settore della moda che è in difficoltà”

La premier Giorgia Meloni decide di replicare alle critiche giunte dalle opposizioni per la sua assenza all’Assemblea dell’Onu a New York, dove in rappresentanza dell’Italia è andato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Leggo le polemiche della sinistra perché non sono andata all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove l’Italia è rappresentata dal ministro degli Esteri come accade per molti Paesi europei, e perché lunedì sera ero invece alla cena inaugurale della settimana della moda a Milano. Ci sono andata per dire a un settore che vale oltre 36 miliardi di export che il Governo c’è. Non solo a parole: 100 milioni per gli investimenti e un lavoro serio sulla formazione e sul capitale umano, perché è lì che quelle imprese faticano di più a trovare le competenze che servono“. Così su Facebook la presidente del Consiglio.

“Prendo atto che per la sinistra la settimana della moda è una passerella. Per me sono le persone che ci lavorano: sarte, modellisti, pellettieri, tecnici, piccole imprese che tengono in piedi la parte di Italia che il mondo ci invidia. Chiamare ‘figuraccia’ la vicinanza a un comparto in difficoltà dice tutto di quanto conoscono l’Italia reale“, conclude Meloni.