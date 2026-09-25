Malpensa intitolata a Berlusconi, il fratello Paolo: "Giusto tributo a Silvio"

“La nostra Patria è l’Italia, soleva dire, ma il nostro futuro è l’Europa. Allora quale miglior contributo alla memoria di Silvio che dare il suo nome alla porta di accesso all’Europa e al mondo che questo rappresenta. A nome della mia famiglia e dei miei nipoti, vi ringrazio di cuore”. Lo ha detto Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi, in occasione della cerimonia di intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa al Cavaliere. “Silvio Berlusconi fino all’ultimo ha speso tutte le sue energie e il suo impegno per lo stesso motivo per cui nel lontano 1994 ha deciso di scendere in campo: l’amore per il suo Paese. ‘L’Italia è il Paese che amo’. Oggi Silvio non c’è più, ma è più vivo che mai. Vive” anche “nella sua eredità politica, nei social, nei nostri ricordi e nei nostri cuori e oggi è presente anche qui in questo importante aeroporto milanese”, ha aggiunto.