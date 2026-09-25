Forza Italia, Paolo Berlusconi: "Giusto che Tajani condivida movimento con forze più giovani"

“Forza Italia grazie ad Antonio Tajani ha vissuto il momento delicato del trapasso, Antonio ha ricevuto da Silvio il testimone da portare avanti, quindi grande apprezzamento ad Antonio. Oggi credo che sia giusto che Antonio condivida il nostro movimento anche con le forze più giovani, lui ne è assolutamente consapevole. Attendiamo che questo lavoro di Antonio porti i suoi frutti”. Così il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, a margine della cerimonia di intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. A chi gli chiedeva se fosse vero che la famiglia Berlusconi stesse mettendo in discussione il sostegno al Partito, Paolo Berlusconi ha risposto: “Chi lo dice sa di mentire, è consapevole di mentire. A volte si leggono cose che sono assolutamente illeggibili sui giornali”.