Regione Marche, consiglio convocato per martedì 29

Corecom Marche, elezione di Presidente, Vice e terzo componente. All’ordine del giorno la proposta di legge per la giusta remunerazione nel settore agricolo e zootecnico e l’atto amministrativo relativo al programma triennale 2026/2028 dei lavori pubblici di competenza della Regione.

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 29 settembre a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente, Vicepresidente e terzo componente del Corecom Marche. Dopo interrogazioni e interpellanze verranno esaminate la proposta di legge per il riconoscimento della giusta remunerazione non inferiore ai costi di produzione agricoli e zootecnici e la proposta di atto amministrativo relativa al programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2026-2027-2028 ed elenco annuale 2026.

In coda diverse proposte di mozione. Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 29 settembre. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

Interrogazioni:

n. 213 a iniziativa del Consigliere Nobili “Criticità segnalate dalla Consulta provinciale degli studenti di Ancona in materia di malessere emotivo, trasporti e condizioni degli edifici scolastici – iniziative di competenza regionale”;

n. 293 a iniziativa del Consigliere Nobili “Calendario scolastico regionale 2026/2027: necessità di una diversa programmazione delle pause didattiche, a tutela del benessere degli studenti e della qualità dei tempi educativi”;

n. 394 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Emergenza sanitaria e ambientale dell’ex complesso industriale “Frigoriferi Sgattoni” di via Calatafimi a San Benedetto del Tronto – verifica dell’inserimento negli strumenti regionali e nazionali sui siti contaminati, eventuale caratterizzazione ambientale e possibili canali finanziari per la messa in sicurezza e la bonifica”;

n. 459 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Bonifica ‘ecomostro in via Calatafimi’ nella Città di San Benedetto del Tronto”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 219 a iniziativa del Consigliere Nobili “Ritardi nell’attuazione degli interventi Pnrr per asili nido e servizi educativi per la prima infanzia nelle Marche”;

n. 272 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Contrasto al “divario digitale” culturale e produttivo nelle Marche: azioni per le famiglie e sostegno alla transizione digitale delle PMI, potenziamento dell’uso dei servizi digitali della PA (SPID/CIE)”;

n. 274 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Attuazione DGR n. 1281 del 5 agosto 2025 – Potenziamento dell’assistenza territoriale e utilizzo delle risorse destinate alla AST Pesaro Urbino”;

n. 328 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Criticità nella presa in carico di una paziente anziana e dializzata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fermo”;

n. 353 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Iniziative della Regione Marche in relazione alla segnalata presenza di ingenti quantitativi di rifiuti plastici nell’area di Santa Maria del Piano, nel Comune di Urbania, e ai conseguenti profili di tutela ambientale e sanitaria”;

n. 457 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mastrovincenzo, Mancinelli, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Emergenza nella filiera del riciclo degli imballaggi in plastica e rischio di criticità nella raccolta differenziata nelle Marche”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 416 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Ambulatori per i bisogni non differibili”;

n. 424 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Seri, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini “Caro carburanti e aumento dei costi di produzione nei settori agricolo e della pesca – misure urgenti di sostegno alle imprese marchigiane”;

Interpellanze:

n. 40 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Mancata corresponsione degli incrementi tariffari alle strutture residenziali per anziani (DGR 1403/2025)”;

n. 41 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Desertificazione bancaria nelle Marche e potenziamento uffici postali”;

Interrogazione n. 371 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Chiusura degli sportelli bancari nei piccoli Comuni marchigiani e stato di attuazione della Legge Regionale n. 5/2025”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

Nomine:

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)

(articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8)

(voto limitato a uno)

Elezione del componente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)

(articolo 3, commi 1, lettera b) e 2 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8)

(voto limitato a uno)

Proposta di legge n. 18 a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Ausili “Riconoscimento della giusta remunerazione non inferiore ai costi di produzione agricoli e zootecnici”;

Relatore di maggioranza: Luca Marconi, Relatore di minoranza: Leonardo Catena

(Discussione e votazione)

Proposta di atto amministrativo n. 16 a iniziativa della Giunta regionale “Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2026-2027-2028 ed elenco annuale 2026”;

Relatore di maggioranza: Nicola Barbieri, Relatore di minoranza: Michele Caporossi

(Discussione e votazione)

Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

(Prosecuzione discussione)

Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”; Mozione n. 36 a iniziativa del Consigliere Nobili “Rafforzamento e rilancio del ruolo della Consulta regionale per la disabilità quale strumento di partecipazione e co-programmazione delle politiche regionali”;

Interrogazione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Piergallini, Mangialardi e Vitri “Convocazione Consulta regionale per la disabilità”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 85 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”;

Interrogazione n. 282 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 312 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Segnalazione ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 383 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Persistenti ritardi nella refertazione di esami istologici”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 41 a iniziativa del Consigliere Rossi “Sostegno alle piccole attività commerciali decentrate e diffuse”;

Interrogazione n. 190 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Ruggeri “Desertificazione commerciale dei centri urbani nelle Marche e progressiva chiusura delle attività di vicinato, con particolare riferimento alle città della regione e alla provincia di Ascoli Piceno”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 38 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Richiesta dell’istituzione nelle Marche di un Centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia”; Mozione n. 39 a iniziativa del Consigliere Nobili “Misure di prevenzione per l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali aperti al pubblico, nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture ricettive, indirizzi regionali e condizionalità nei programmi e contributi regionali”; Mozione n. 42 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Attuazione del D.Lgs. 62/2024, sperimentazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e valorizzazione delle professionalità educative nella Regione Marche”; Mozione n. 43 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Inserimento del Cammino di Sant’Ubaldo tra i Cammini riconosciuti e valorizzati dalla Regione Marche ai sensi della nuova Legge nazionale per la promozione e la valorizzazione dei Cammini d’Italia”;

Mozione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Barbieri, Luconi, Canafoglia, Ausili, Baiocchi, Battistoni, Putzu, Cardilli e Assenti “Riconoscimento del Cammino ‘Iter Suasanum’ tra i Cammini delle Marche ai sensi della Legge n. 24 del 13 febbraio 2026 ‘Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia’”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)