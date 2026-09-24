Giorgia Meloni alla Milano Fashion Week: “Qui per dire grazie al settore, il governo è con voi”

La premier, in tailleur con giacca e pantaloni blu notte e camicia bianca, ha partecipato al Gala Dinner organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana

Giorgia Meloni ieri sera ha partecipato al Gala Dinner organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, in occasione dell’apertura della Milano Fashion Week. “Ho pensato che fosse particolarmente giusto quest’anno, in un momento che non è facilissimo per un comparto che però continua a darci grandi risultati, dare un segnale anche fisico di presenza e di vicinanza, non solamente con i provvedimenti, non solamente con le risorse, avrà visto i 100 milioni per incentivare gli investimenti. L’ultima di tante cose che stiamo facendo, però anche esserci fisicamente penso che sia un modo bello di dire grazie al settore per quello che fa per la nostra economia, per la nostra forza, per la nostra rappresentazione nel mondo e anche per dire che il governo c’è”.

La premier, in tailleur con giacca e pantaloni blu notte e camicia bianca, ha provato il menù preparato dai celebri fratelli Enrico e Roberto Cerea del ristorante tre stelle ‘Da Vittorio’, che prevede terrina di melanzane con caprino e salsa al basilico per antipasto, accompagnato da Franciacorta Brut Cuvée Royale Marchesi Antinori Tenuta Montenisa. Come portata principale Paccheri alla Vittorio con Franciacorta Extra Brut Cuvée Prestige Edizione 47 – Ca’ del Bosco.