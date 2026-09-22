Vannacci e la polemica sulle parole di Tajani: “Donna con gonna lunga o corta? Meglio senza”

Anche Roberto Vannacci entra, a modo suo, nella polemica degli ultimi giorni innescata dalle parole del vicepremier Antonio Tajani sulle donne. “Visto che la domanda è leggera, rispondo a un modo altrettanto leggero, fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna“. Così il leader di Futuro nazionale, intervenendo su SkyTg24, risponde a una domanda sulle parole pronunciate dal vicepremier Antonio Tajani sull’affidabilità delle donne che usano le gonne corte.

Il vicepremier proprio ieri si è scusato per le sue parole: “Mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni, estrapolate da un discorso molto più articolato e mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l’ho mai fatto in vita mia né nella vita privata né nella vita pubblica”.

Nei giorni scorsi anche la premier, Giorgia Meloni, era intervenuta invitando a “non ingigantire” la vicenda.