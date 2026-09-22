Senatrici in minigonna in Senato contro le parole di Tajani e Vannacci

“Questo è un gesto di libertà”. Lo ha detto la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva-Casa Riformista, spiegando il senso dell’iniziativa da lei proposta, di indossare una minigonna in Aula al Senato, per protestare contro le parole dei giorni scorsi del ministro Tajani. Alla protesta hanno partecipato, oltre alle senatrici di Italia Viva, anche quelle di Pd, M5S, Avs e autonome.

Paita cita Margaret Atwood

Paita ha citato Margaret Atwood: “June Osborne è la protagonista di un racconto, il racconto dell’ancella, ed è diventato il simbolo delle manifestazioni femministe in tutto il mondo. A un certo punto guardando le donne vestite in modo moderno con l’occhio di chi è costretta a vivere in una società distopica maschilista, dice: ‘Anch’io mi vestivo così, quella era libertà. Non ce ne rendevamo conto‘”.

“Ecco io penso che sia importante oggi ribadire al ministro Tajani e anche all’onorevole Vannacci che le donne in questo Paese hanno il diritto di vestirsi come credono, hanno il diritto di pensare liberamente, hanno il diritto di non chiedere permesso, hanno il diritto all’ambizione”, ha concluso.