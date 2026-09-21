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lunedì 21 settembre 2026

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Ucraina, Casini: "Conte e Vannacci? Il partito filorusso in Italia ha molti adepti"

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Il partito filorusso in Italia ha molti adepti, direi che c’è quasi una gara”. Così il senatore Pierferdinando Casini, a margine alla 22esima Confartigianato High School, a Domus de Maria, in provincia di Cagliari, a chi gli chiede di Roberto Vannacci e Giuseppe Conte, che strizzano l’occhio alla Russia. “Poi naturalmente c’è chi ha l’intelligenza di cercare in qualche modo di attenuare un pochino l’impatto, quindi di essere più politicamente corretto – ha proseguito – La realtà delle cose è che i cittadini dovrebbero riflettere su un fatto: che tutta la destra, l’estrema destra sovranista in Europa, è per Putin, e in misura minore per Trump“.

“Per me è una questione gigantesca, perché, se noi non vogliamo che i nostri figli siano sudditi di qualcuno, il governo e l’Italia devono rimanere ancorati alla solidarietà con i Paesi europei che sostengono l’Ucraina. L’Ucraina non si vende, si difende – ha aggiunto Casini – Aiutare l’Ucraina è parte essenziale della Costituzione della nuova Europa che vogliano fare”.