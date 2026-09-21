Tajani incontra Marco Rubio all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a New York il segretario di Stato americano Marco Rubio, a margine del lavori dell’81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I due “hanno discusso delle opportunità per rafforzare la cooperazione economica bilaterale, inclusi gli sforzi per diversificare le catene di approvvigionamento e proteggere i settori strategici da acquisizioni ostili”. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato, ricordando che Rubio e Tajani hanno inoltre firmato il Memorandum d’Intesa Italia-Usa sulla cooperazione in materia di minerali critici, avviando un gruppo di lavoro congiunto per promuovere una collaborazione concreta nel riciclo e nel recupero di tali minerali.