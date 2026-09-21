Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 21 settembre 2026

Ultima ora

Tajani incontra Marco Rubio all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York

Tajani incontra Marco Rubio all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani incontra il segretario di Stato Usa Marco Rubio durante una cerimonia di firma a margine dell’81ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York (Jeenah Moon, foto Pool via AP) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite
,

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani incontra il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York (Jeenah Moon, Pool Photo via AP)
Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani incontra il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York (Jeenah Moon, Pool Photo via AP)
Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani incontra il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York (Jeenah Moon, Pool Photo via AP)
Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani incontra il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York (Jeenah Moon, Pool Photo via AP)
Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani incontra il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York (Jeenah Moon, Pool Photo via AP)
Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio parla ai media all’ Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York (Jeenah Moon, foto del pool via AP)
Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani incontra il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York (Jeenah Moon, Pool Photo via AP)

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a New York il segretario di Stato americano Marco Rubio, a margine del lavori dell’81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I due “hanno discusso delle opportunità per rafforzare la cooperazione economica bilaterale, inclusi gli sforzi per diversificare le catene di approvvigionamento e proteggere i settori strategici da acquisizioni ostili”. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato, ricordando che Rubio e Tajani hanno inoltre firmato il Memorandum d’Intesa Italia-Usa sulla cooperazione in materia di minerali critici, avviando un gruppo di lavoro congiunto per promuovere una collaborazione concreta nel riciclo e nel recupero di tali minerali. 

© Riproduzione Riservata