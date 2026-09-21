Scuola, Salvini: "Oggi ci sono classi ghetto, conto che Mattarella la pensi come me"

“Oggi ci sono le classi ghetto“, lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale del partito, a Milano. “Classi con 20 bimbi stranieri di 15 etnie diverse che parlano 15 lingue diverse e 3 bimbi italiani, che non permettono agli insegnanti di fare il loro lavoro – ha proseguito – Quindi mettere un tetto agli alunni stranieri e portare i genitori di questi alunni a parlare la lingua italiana è un bene per i bimbi e per gli insegnanti. Mettetevi nei panni di un prof di italiano o di matematica che ha 15 lingue diverse e genitori che non parlano l’italiano, su come fa a portare avanti il programma scolastico. Quindi, conto che il presidente Mattarella la pensi esattamente come me“.