Renzi posta foto di Tajani in minigonna: “Ormai è un meme”

Nuova frecciata via social del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo le parole del ministro sulle donne. L’ex premier ha postato su Instagram una foto di Tajani in minigonna e l’ha accompagnata con queste parole: “Ringrazio le donne di Italia Viva che hanno scovato, poi rilanciato e fatto girare sui social il video di Tajani sulle gonne delle donne”.

“Sono fiero di voi: senza la vostra tenacia la frase di Tajani sarebbe finita nel dimenticatoio. È devastante pensare che nel momento più difficile della politica internazionale abbiamo un ministro degli Esteri incapace, retrogrado, banale. Tajani è ormai un meme più che un ministro”, conclude Renzi.

Tajani: “Mi scuso con le donne, mai pensato di offenderle”

“Mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni, estrapolate da un discorso molto più articolato e mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l’ho mai fatto in vita mia né nella vita privata né nella vita pubblica”. Così Antonio Tajani a New York a margine dell’Assemblea dell’Onu, secondo il materiale video diffuso dalla Farnesina, chiarisce il senso delle proprie parole, dopo le polemiche dei giorni scorsi. “Faccio un esempio per tutti, proprio a difesa del diritto delle donne ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan due donne proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio ne potrei fare altri cento”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.