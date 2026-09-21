Mattarella ad Amatrice inaugura l’anno scolastico: “La cultura rende liberi”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto Amatrice, a 10 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio tutta l’area, per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027. “Ai miei tempi si facevano imparare a memoria composizioni poetiche, io mi chiedevo ‘ma perché dobbiamo fare questo sforzo di di memoria’? Ma adesso a distanza di decenni me le ritrovo, ogni tanto me le ripeto, mi fa piacere. Perché tutto quello che si acquisisce aiuta a pensare. La cultura fa liberi, è libertà”, ha detto rispondendo alle domande di alcuni ragazzi nel corso della cerimonia.

Quale suggerimento può dare a questi ragazzi per affrontare il futuro? “Di guardarlo con fiducia. La mia generazione ha visto trasformazioni immaginabili. Quando ero ragazzo non c’era internet, non c’erano i telefonini. La Tv era in bianco e nero, quella a colori è arrivata dopo. Ho visto trasformazioni profonde, ma sempre avendo fiducia nel futuro. Dovete averla. Mai guardare al passato”.

Mattarella ricorda i tempi sui banchi: “C’era solo il calamaio”

“Un mio ricordo della scuola? Ho lasciato la scuola tre quarti di secolo fa, è passato veramente molto tempo. Però ho un ricordo delle elementari. Quest’estate ho visitato un piccolo centro, non c’è più la scuola elementare, hanno fatto un museo. Sui banchi c’era un foro… Era per il calamaio… Si scriveva solo con quello, era un esercizio difficile e spesso non riusciva”, ha ricordato Mattarella.

“La mia materia preferita? Storia“. Così Mattarella rispondendo alle domande di Alberto Angela nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico ad Amatrice. “Abbiamo una cosa in comune”, ha replicato lo storico. “Ne abbiamo due – ha insistito il Capo dello Stato – abbiamo entrambi una pessima grafia“.

“Mai le macchine potranno sostituire gli insegnanti”

“Non ci potrà mai essere una macchina, per quanto intelligente, al posto di un insegnante”, ha poi detto il presidente rispondendo alle domande degli studenti. “Penso a quando si alza la mano, l’insegnante che sta spiegando e un ragazzo lo interrompe per chiedergli un chiarimento. L’insegnante capisce se vuol perdere tempo o se effettivamente vuole approfondire e farsi spiegare meglio, in maniera più efficace. Una macchina questo non lo può fare. Oppure se un insegnante sta interrogando e qualcuno ha un’esitazione, capisce se vuol dire che non è preparato o sta cercando il modo migliore di esprimere un concetto o una nozione che conosce bene. È difficile che la macchina possa farlo, per quanto intelligente possa essere“, ha aggiunto il Capo dello Stato.