M5S, Todde su Grillo: "Fuori dalla nostra comunità da molto tempo"

“Beppe Grillo è fuori dalla nostra comunità da molto tempo. Io devo dire che non me ne occupo, non me ne voglio occupare”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a proposito del ritorno di Beppe Grillo, a margine della 22esima edizione di ”Energies and Sustainability Confartigianato High School”, la convention annuale organizzata da Confartigianato con i consorzi energia Caem, CEnPI e Multienergia, in programma fino al 23 settembre a Domus de Maria. ‘

‘Sono appena rientrata da Nova, ho visto una comunità orgogliosa che ha voglia di testimoniare il suo programma e di portarlo avanti con forza. Quindi, francamente, il suo dibattito mi interessa poco”, ha concluso Todde.