Bollette, Pichetto Fratin: "Dl? Interesse nazionale viene prima"

“Accelerazione sul decreto bollette? Ho fatto una considerazione la settimana scorsa, a seguito anche di sei mesi di trattative con la Ue che non arrivavano a nessuna conclusione e a questo punto dobbiamo anche fare delle scelte nazionali. Io sono anche europeista, anche convinto, ma prima di tutto abbiamo l’interesse nazionale“. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine della 22ª Confartigianato High School, a Domus de Maria, in provincia di Cagliari, sull’ accelerazione sul decreto bollette valutata dal governo anche a costo di incorrere con la Ue nella procedura di infrazione.