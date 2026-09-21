Beppe Grillo da Fedez: “Non ho il potere di fondare un partito”

Beppe Grillo pare non avere intenzione di fondare un suo partito, dopo la fine dell’avventura con il M5S. “Come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? No, no, mi dispiace, ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà di farlo. Io posso dare degli input, delle idee straordinarie sull’ambiente, sulla religione, sulle cose”, ha detto il comico Grillo intervistato a Pulp Podcast da Mr Marra e Fedez. Grillo non ha risparmiato critiche al Movimento: “Sono stato estromesso ma non ho rimpianti perché oggi il Movimento è un’altra cosa. È in mano al reverendo Jones e all’uomo che sussurrava ai cavilli. Di progressista c’è solo la paralisi della mente, progressiva”. “Ora quello che mi terrorizza è che i giornalisti di destra parlano bene di me. Rimango sconvolto”, ha aggiunto.

L’attacco a Futuro Nazionale: “Vannacci è come una decalcomania, più gli sputi più si appiccica”

“Vannacci è come una decalcomania. Più gli sputi, lo inumidisci, più si appiccica”, ha poi aggiunto Grillo parlando nello stesso podcast. “Il futuro di Vannacci sono le domande stupide – dice -. Il futuro di Vannacci sono le domande con un sottile astio sotto”, ha sottolineato il comico.