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domenica 20 settembre 2026

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Meloni: “Tajani sulle donne? Una frase uscita male”

Meloni: “Tajani sulle donne? Una frase uscita male”
Giorgia Meloni a Fenix, Roma, 20 settembre 2026 (Photo by Valentina Stefanelli/LaPresse)
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La premier a ‘Fenix’: “Non ingigantirei”

La premier Giorgia Meloni è tornata sulla polemica che ha coinvolto ieri il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Penso che sia semplicemente una frase uscita male, non ingigantirei il fatto”. Così la presidente del Consiglio ha commentato, passeggiando tra gli stand di Fenix, le parole del segretario di Forza Italia sulle minigonne. “A un figlio che vuole sposarsi direi di scegliere non la ragazza più appariscente e disinvolta, che poi magari tradisce, ma quella serie e affidabile per formare una famiglia“, aveva dichiarato Tajani.

Il video è stato pubblicato da Italia Viva con un duro commento. “Tajani riesce sempre a stupire, regalandoci perle di saggezza. Per il vicepremier è meglio non sposare una ragazza avvenente. Una sortita anni ’50, degna del peggior patriarcato mediterraneo vannacciano“.

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