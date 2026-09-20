Meloni sul palco di Fenix: “Numero massimo di studenti stranieri per classe e divieto di burqa a scuola”

Giorgia Meloni, è arrivata a Fenix, l’evento organizzato da Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. La premier e leader del partito di via della Scrofa è salita sul palco per chiudere l’appuntamento in corso al laghetto dell’Eur, a Roma, che quest’anno si intitola “Il tempo del coraggio”.

Scuola, Meloni: “Numero massimo di studenti stranieri per classe. Stop a burqa e niqab”

La presidente del Consiglio sul palco di Fenix ha affrontato il tema dell’istruzione. “Sta per arrivare in Consiglio dei ministri un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Numero massimo, si intende chiaramente”, ha detto Meloni che poi ha intenzione di introdurre “l’obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico, a imparare l’italiano”.

Il provvedimento, inoltre, “introduce il divieto di burqa e niqab a scuola. Perché a scuola si va a viso aperto e perché in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi”. “La parità tra uomo e donna non è negoziabile. Non lo è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole”, ha aggiunto la premier.

Giorgia Meloni a Fenix, 20 settembre 2026 (Photo by Valentina Stefanelli/LaPresse)

Elezioni, Meloni: “Vedremo all’opera strumenti di chi non ama un’Italia forte”

Meloni ha anche rivolto un pensiero alle prossime elezioni politiche. “In un mondo nel quale vero e falso tenderanno a sovrapporsi sempre di più, quello che sei davvero, quello che hai fatto davvero, alla fine vincerà sempre. Gli algoritmi possono calunniarti, ma non possono sovrascriverti. E guardate, con cognizione di causa lo dico, alla vigilia di una campagna elettorale nella quale vedremo all’opera gli strumenti di tutti coloro che in giro per il mondo non amano una democrazia solida, un’Italia forte e un leader libero. Lo vedremo”, ha affermato. “Non date automaticamente per buono nulla di quello che vedrete nei prossimi mesi e particolarmente nulla di quello che vedrete negli ultimi giorni prima del voto delle prossime elezioni politiche”.