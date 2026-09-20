Conte contro Meloni: "Chi non ama Italia è a Chigi, misure bollo da Cettina la Qualunque"

“Meloni ha detto: occhio a chi nel mondo non ama l’Italia. Vi do una notizia: chi non ama l’Italia è a Palazzo Chigi“. Così Giuseppe Conte attacca la presidente del Consiglio, al termine della consultazione della base del Movimento 5 Stelle, elecando una serie di errori commessi a parer suo dal Governo. Conte richiama poi lo scontro tra Giorgia Meloni e Pasquale Tridico, oggi europarlamentare del M5S, quando l’attuale presidente del Consiglio aveva definito “da Cetto la Qualunque” una sua proposta in merito alla sospensione del bollo in una regione con diverse criticità dal punto di vista delle infrastrutture stradali come la Calabria. Rivolgendosi direttamente a Tridico, presente tra il pubblico, Conte ironizza: “Dov’è Pasquale? Ti vedo”. E aggiunge: “Se per una proposta così mirata era ‘Cetto la Qualunque’, oggi abbiamo un governo che la propone per tutto il territorio, senza coperture. ‘Cettina la Qualunque ovunquemente‘”.