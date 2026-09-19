Vannacci: “Il centrodestra è il nostro naturale interlocutore”

Il futuro posizionamento politico di Roberto Vannacci e Futuro nazionale, tiene ancora banco, soprattutto alla luce dei molti distinguo che, vari esponenti della maggioranza, fanno nei confronti di un possibile entrata nel centrodestra. “La ministra per le Riforme, Maria Casellati, si aggiunge alla lista di esponenti del centrodestra che chiudono all’alleanza con Futuro Nazionale. Il centrodestra è il naturale interlocutore di Futuro Nazionale, ma non siamo noi a chiudere le porte. Sono loro che ogni giorno non perdono l’occasione per ribadire la loro posizione di assoluta chiusura. Noi andiamo avanti! Sempre più determinati. E sicuramente non tradire le aspettative del nostro elettorato. Questo è il nostro unico faro”. Lo scrive sui social, Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, che domani chiuderà il Forum dell’Indipendenza italiana a Orvieto

Ieri Vannacci è stato a Torino per partecipare a una tavola rotonda: è stato contestato da un centinaio di manifestanti. Il leader di Futuro Nazionale, si trovava nel capoluogo piemontese per la tavola rotonda organizzata da Fsp Polizia di Stato, Associazione per la legalità e la sicurezza sul lavoro Odv e Fmpi dal titolo ‘Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori’.

Alemanno apre forum Orvieto: “Meloni decida se stare con sovranismo che monta“

“Noi abbiamo rivolto l’invito a tutti, a tutto il centrodestra di governo e alla sinistra. Non siamo stati noi a escludere nessuno da questo confronto. C’è chi si è voluto auto-escludere senza neanche rispondere e senza neanche essere in grado di dare un interlocutore. Avevo proposto, almeno per avere un interlocutore di Fratelli d’Italia qui presente, che mandassero dei giornalisti del ‘Secolo d’Italia’, ormai diventato l’house organ di Fdi nonostante sia di proprietà della fondazione di Alleanza Nazionale, ma dopo vari tentennamenti non è neanche arrivata la risposta”. Così Gianni Alemanno aprendo il Forum dell’Indipendenza italiana a Orvieto, che domani verrà chiuso dal leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci. “C’è un grande tema di confronto tra Futuro nazionale e il centrodestra di governo. Se oggi non c’è un confronto è per scelta del centrodestra di governo, ma questo confronto non può mettere in discussione i valori e obiettivi essenziali di Futuro nazionale. È Giorgia Meloni deve decidere cosa vuole fare da grande: se vuole fare la conservatrice che si inserisce nel Ppe o stare nel grande movimento del sovranismo che sta montando in tutta Europa”, aggiunge Alemanno, che cita il caso di Afd: “Non è un gruppo di pazzi neonazisti, come ci vogliono raccontare, ma un partito che si pone realisticamente rispetto ai problemi della Germania” e che “il paese più forte dell’Europa manifesti questa tendenza ci deve dire con chiarezza che questa Unione Europea, così come è concepita, è insostenibile”. Annunciando che domani l’europarlamentare Marc Jongen di Afd sarà ospite dei lavori a Orvieto, l’ex sindaco di Roma ha invitato a prendere atto anche “di un altra realtà: che ci sono altissime probabilità che Marine Le Pen l’anno prossimo diventi presidente della Repubblica francese. E questo fatto non marcia per oscuri colpi di Stato o influenze russe ma marcia sulle gambe dei popoli europei”.