Tajani: “Meglio sposare donne meno appariscenti: non tradiscono e sono più stabili”. Scoppia la polemica

Scoppia la polemica dopo le parole pronunciate dal vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, dal palco di Itaca, la kermesse organizzata da Giuseppe Cangemi a Formello. “A un figlio che vuole sposarsi direi di scegliere non la ragazza più appariscente e disinvolta, che poi magari tradisce, ma quella serie e affidabile per formare una famiglia“, ha dichiarato Tajani.

Il video è stato pubblicato da Italia Viva con un duro commento. “Tajani riesce sempre a stupire, regalandoci perle di saggezza. Per il vicepremier è meglio non sposare una ragazza avvenente. Una sortita anni ’50, degna del peggior patriarcato mediterraneo vannacciano. Secondo il Ministro degli Esteri, se sei bella sei infedele, mentre se non lo sei risulti affidabile. Di fronte all’impegno della politica sul femminicidio queste parole sono drammatiche perché stiamo dicendo alle donne che non possono fidarsi del nostro lavoro come politici. Tajani si scusi”, si legge nel post di Italia Viva.