Pontida 2026: Calderoli e Leoni piantano ulivo vicino a pratone: "Questo simbolo è Bossi"

Le note del ‘Va, pensiero‘ di Giuseppe Verdi, inno della Padania per i leghisti, hanno accompagnato la posa di una pianta di ulivo nel giardinetto di Pontida, in provincia di Bergamo, accanto al pratone dove sabato 19 e domenica 20 settembre si tiene il raduno della Lega. Presenti una decina di militanti con magliette e foulard verdi.

“Questa è l’ampolla del 1996. Ho preso l’acqua quest’anno sul Po, sul Monviso. Quest’ulivo, questo simbolo è Bossi e, quindi, è tanta roba”, ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, che ha versato “l’acqua del Po” sulla pianta.

“Quest’ulivo è un segno di pace. Oggi sarebbe stato il compleanno di Bossi, 85 anni. La pace è necessaria in Lega e nel mondo”, le parole di Giuseppe Leoni, fondatore della Lega Autonomista Lombarda con Umberto Bossi nel 1984. Poggiate accanto all’ulivo bandiere della Lega Nord e della Padania.

Alcuni ragazzi del Movimento Giovani Padani di Varese in camicia verde hanno esposto lo striscione: “Bossi e Maroni il sogno continua…”. Sulla strada che porta dall’abbazia della cittadina bergamasca al pratone si trovano alcuni bigliettini con su scritto: “Lega di ladri è finita, hai tradito il federalismo” e “Lega traditora e ladrona, l’elettore non ti perdona”.