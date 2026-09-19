Pontida al via il raduno della Lega: cancellate scritte contro Salvini

Sul pratone di Pontida gli ultimi preparativi per il raduno della Lega, al via oggi con l’appuntamento dedicato ai giovani.
Sul pratone di Pontida fervono i preparativi per il raduno della Lega, al via oggi con l’appuntamento dedicato ai Giovani. Attorno al palco – da cui interveranno gli esponenti del Carroccio domani con il segretario Matteo Salvini in chiusura – dove domina su sfondo rosso l’Alberto da Giussano, una serie di striscioni di vari colori con su scritto: ‘Burqa e Sharia? Non passa lo straniero’; ‘Woke e asterischi? Non passa lo straniero’; ‘Islam radicale? Non passa lo straniero’; ‘Eurofollie green? Non passa lo straniero’; ‘Bonus solo ai clandestini? Non passa lo straniero’. Sopra la scritta sul pratone ‘Padroni a casa nostra’, ecco uno striscione in verde, che recita: ‘Orgogliosi di essere leghisti’. L’area del ‘sacro suolo’ del Carroccio è tutta delimitata da transenne e sono state cancellate le scritte contro Salvini sui muri e nei marciapiedi intorno al pratone, come ‘Ponte=mafia’ e ‘Salvini ridacci la Lega’. Nella zona dei camper, sono già arrivati ragazzi provenienti da Varese, dalla Liguria, dal Friuli-Venezia Giulia e dal Veneto. Nel pomeriggio, alle 16, nel parco giochi nei pressi del pratone, su iniziativa di Giuseppe Leoni, fondatore con Umberto Bossi della Lega Autonomista Lombarda e poi della Lega Nord, ci sarà la posa di una pianta di ulivo in occasione di quella che ha definito ‘Prima Pontida per la pace’. Alle 17, nell’abbazia di Pontida, è prevista poi una messa in ricordo del Senatur, che oggi avrebbe compiuto 85 anni. Sempre alle 17 è previsto l’inizio della Pontida Giovani che sarà chiusa dagli interventi di Luca Toccalini, coordinatore federale della giovanile leghista, e da Salvini.